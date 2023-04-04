В Белгородской области 5 апреля потеплеет до +19 градусов

День преимущественно пройдет без осадков. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, в среду, 5 апреля, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами ожидается туман. День преимущественно пройдет без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 метров в секунду, днем от семи до двенадцати метров. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем воздух прогреется от 14 до 19 градусов.

В областном центре ночью ожидается от 5 до 7 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 15-17 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует автомобилистам быть внимательными на дорогах. В туман на трассах региона возможно ухудшение видимости. В связи с этим водителям необходимо быть предельно аккуратными при управлении транспортными средствами - особенно вблизи пешеходных переходов.