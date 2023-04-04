Жители Белгородской области могут оформить доставку рецептурных лекарств на дом

Глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников во время брифинга рассказал, что первая дистанционная продажа рецептурных препаратов с доставкой на дом была оформлена 26 марта, то есть спустя почти месяц после запуска эксперимента. Старт онлайн продаже и доставке медпрепаратов по рецепту в регионе запустили с 1 марта. Пациент в поликлинике получил электронный рецепт, на сайте сертифицированной аптеки он выбрал лекарства, выписанные врачом. После этих действий система подтвердила соответствие их назначению. А позже, после оплаты, лекарства доставили на дом.

- В настоящее время в Белгородской области только одна аптека, которая полностью сертифицирована – это "Еаптека". Еще несколько сетей сейчас подали документы, для того, чтобы получить разрешение (ред. – на дистанционную продажу и доставку рецептурных лекарств), - рассказал Андрей Иконников.

Эксперимент по дистанционной продаже и доставке лекарственных препаратов, выписанных по рецепту, в Белгородской области продлится до 1 марта 2026 года. За это время участники проекта должны отработать механизм и у честь все тонкости процесса.