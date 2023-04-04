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НовостиОбщество4 апреля 2023 13:48

Жители Белгородской области могут оформить доставку рецептурных лекарств на дом

Покупать медпрепараты онлайн белгородцы начали спустя месяц после старта эксперимента
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников во время брифинга рассказал, что первая дистанционная продажа рецептурных препаратов с доставкой на дом была оформлена 26 марта, то есть спустя почти месяц после запуска эксперимента. Старт онлайн продаже и доставке медпрепаратов по рецепту в регионе запустили с 1 марта. Пациент в поликлинике получил электронный рецепт, на сайте сертифицированной аптеки он выбрал лекарства, выписанные врачом. После этих действий система подтвердила соответствие их назначению. А позже, после оплаты, лекарства доставили на дом.

- В настоящее время в Белгородской области только одна аптека, которая полностью сертифицирована – это "Еаптека". Еще несколько сетей сейчас подали документы, для того, чтобы получить разрешение (ред. – на дистанционную продажу и доставку рецептурных лекарств), - рассказал Андрей Иконников.

Эксперимент по дистанционной продаже и доставке лекарственных препаратов, выписанных по рецепту, в Белгородской области продлится до 1 марта 2026 года. За это время участники проекта должны отработать механизм и у честь все тонкости процесса.