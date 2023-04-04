Для белгородских старшеклассников военные сборы пройдут в безопасном месте

Место проведения сборов будут подбирать с учетом мер безопасности. Фото: "КП" Архив

Уже с июня учащиеся десятых классов отправятся на военно-патриотические сборы. Губернатор сообщил, что для школьников подберут максимально безопасное место.

Во время вечернего прямого эфира 3 апреля жительница Белгородской области спросила у губернатора, насколько безопасно отправлять старшеклассников на очные военные сборы, если даже обучение в школах проходит по удаленке. По словам женщины, раньше детей отправляли в Новую Таволжанку Шебекинского городского округа. Теперь эта точка сбора явно небезопасна.

Вячеслав Гладков пояснил белгородке, что военно-патриотические сборы всегда проходили в очном формате. И в этом году место проведения сборов будут подбирать с учетом мер безопасности.

- На дистанционный формат переводили, чтобы снизить концентрацию детей в школах, а занятия в секциях, кружках и тех же сборах проходят очно с гораздо меньшим количеством детей. Место мы будем выбирать таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность, - подчеркнул глава Белгородской области.