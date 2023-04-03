В Белгородской области погиб 68-летний водитель мопеда

По предварительным данным, вчера, 2 апреля, около 18:10 на 12 км автодороги «Волоконовка - Покровка - Н.Хуторное - Засосна» 68-летний водитель, управляя мопедом «Альфа», не справился с управлением и съехал на обочину, где перевернулся. ОБ этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. В результате ДТП водитель от полученных травм погиб.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, под Белгородом погиб 65-летний велосипедист. Его насмерть сбил «АФ 371900». Тем временем, в Белгороде «Киа» врезалась в скорую помощь. ДТП произошло на перекрестке Белгородский проспект – улица Попова.