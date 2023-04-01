2 апреля в Белгородской области потеплеет до+14 градусов

В Белгороде температура воздуха ночью 5-7 градусов выше ноля, днем от +9 до+11 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В воскресенье, 2 апреля на территории региона будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем от +9 до+14 градусов. В Белгороде температура воздуха ночью 5-7 градусов выше ноля, днем от +9 до+11 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона об опасности возгорания сухой травы. Чтобы не допустить пожара будьте внимательны при обращении с огнем. Своевременно очищайте участки от легковоспламеняющегося мусора, сухой травы, валежника и опавших листьев. Если вы стали свидетелем возгорания травянистой растительности, не оставайтесь в стороне. Постарайтесь самостоятельно потушить пламя на начальном этапе или ограничить его распространение до приезда пожарных.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.