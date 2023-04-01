В Белгородской области с 1 апреля стартовала приемная кампания по записи детей в 1 класс

Сегодня в регионе стартовала приемная кампания по записи детей в первый класс. Она пройдет в два этапа. На первом этапе – с 1 апреля по 30 июня – подают заявление дети, проживающие на закрепленной территории, а также льготники, обладающие преимущественным/первоочередным правом на зачисление в школу.

На втором этапе – с 6 июля по 5 сентября – заявление подают дети независимо от места их проживания. Их примут в случае наличия свободных мест. Информацию о наличии свободных мест после зачисления на первом этапе школы должны будут опубликовать до 5 июля.

Документы и заявления можно направить очно или в формате онлайн. В 2023 году заявление на зачисление в 1 класс передают одним из способов на выбор: через портал Госуслуг, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или лично в школе.

Важно, что на момент поступления в школу ребенку должно быть не менее 6,5 и не более 8 лет. Родители могут обратиться с заявлением в школу, чтобы их ребенка зачислили в первый класс раньше 6,5 лет, но заранее нужно получить разрешение от учредителя школы и представить соответствующие документы.