Вячеслав Гладков подписал документ о начале призыва на службу в Белгородской области

Призывная комиссия в общей сложности проведет 29 заседаний. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Белгородский губернатор подписал документ о начале призыва на службу. Призывная кампания стартует 1 апреля и продлится до 15 июля 2023 года.

Главы муниципалитетов будут обеспечивать условия работы для призывных комиссий и в течение 15 дней после окончания призыва проинформируют об итогах исполнительные органы власти. Региональному Минздраву необходимо будет принять меры по качественному обследованию и лечению призывников. Постановление вступает в силу 1 апреля.

В основной состав областной комиссии, согласно Постановлению, войдут Вячеслав Гладков в качестве председателя, военный комиссар региона Валерий Грицай как зампредседателя и медсестра центра военно-врачебной экспертизы Оксана Кузнецова как секретарь.

Помимо этого, в комиссию попали министр соцзащиты и труда региона Елена Батанова, министр по делам молодежи области Татьяна Киреева, первый замминистра здравоохранения Людмила Крылова, начальник УМВД Василий Умнов и ряд других должностных лиц. Призывная комиссия в общей сложности проведет 29 заседаний.