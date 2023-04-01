У 2,5 тысяч белгородцев выявили признаки онкологии врачи «Поездов здоровья»

На территории региона работают 4 мадцентра на колесах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков рассказал о промежуточных итогах работы «Поездов здоровья» в Белгородской области. Так за 34 недели передвижные медицинские комплексы проехали 134 населенных пункта. За это время больше 80 тысяч белгородцев прошли обследования и получили консультации специалистов. В их числе: комплексное обследование прошли 22725 человек, узкими специалистами проконсультировано 19630 человек.

- И, например, были обнаружены признаки онкологического заболевания у 2,5 тысячи обратившихся. Мы все прекрасно знаем, что успешное лечение от этой страшной болезни возможно благодаря ранним выявлениям. Поэтому видим, что работа, конечно, проводится успешная и большая. Эффективность есть, - рассказал глава региона.

Все пациенты отправлены на дообследование, они получают лечение и находятся под наблюдением.

Уже с начала этого года поезд посетил 49 населенных пунктов. Всего проведено 19759 обследований и консультаций. На следующей неделе «Поезда здоровья» обследуют жителей сёл Проходное Корочанского района, Шараповка Новооскольского городского округа и Белый Колодезь Вейделевского района.

- Напомню, что в 2021 году, когда мы начинали этот проект, у нас было арендованное оборудование, у нас была одна машина. А сейчас у нас четыре полноценных медицинских диагностических центра на колесах работают по всей территории Белгородской области, – отметил Вячеслав Гладков.