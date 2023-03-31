1 апреля в Белгородской области пройдут дожди с мокрым снегом

Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В субботу, 1 апреля, на территории региона будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ветер южный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +4 градусов, днем 5-10 градусов тепла. В Белгороде ночью от +1 до +3 градусов, днем от 7 до 9 градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона, что осадки могут усложнить видимость при управлении транспортным средством. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Избегайте резких поворотов и маневров. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.