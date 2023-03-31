Весной в Белгороде высадят более 1300 новых деревьев

Накануне, 30 марта, во время традиционного прямого эфира в соцсетях мэр Белгорода Валентин Демидов ответил на вопрос про посадку новых деревьев.

Сейчас проходят закупочные процедуры. Кроме этого, власти проработают вопрос по озеленению участка от ул. Попова до Богданки по просьбе жителей.

- Этот вопрос я поручу рассмотреть главному ландшафтному архитектору города в отработке с ресурсоснабжающими организациями. При положительном заключении включим эту территорию либо в план на осень 2023 года, либо в план на 2024 год, - пообещал чиновник.