В Белгороде 31 марта пройдут дожди с мокрым снегом

Ночью в регионе небольшие заморозки. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 31 марта, на территории Белгородской области сохранится облачная погода. Местами ночью пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западной четверти 8-13 метров в секунду, ночью возможны порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3-х градусов мороза до 2-х тепла. Днем воздух прогреется от 4 до 9 градусов со знаком плюс.

В Белгороде ночью от минус одного до плюс одного градуса, днем температура воздуха составит 7-9 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам об опасности травяных палов. Небольшое пламя может перерасти в крупный пожар. Своевременно очищайте участки от горючих отходов, прошлогоднего мусора, сухой травы и опавших листьев. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.