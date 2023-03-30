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НовостиОбщество30 марта 2023 12:56

Вячеслав Гладков обсудил с Михаилом Мурашко строительство в Белгороде больницы скорой медицинской помощи

Сейчас в регионе уже занимаются подготовкой строительной площадки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Стороны обсудили вопрос дополнительной поставки 10 автомобилей скорой помощи класса С.

Стороны обсудили вопрос дополнительной поставки 10 автомобилей скорой помощи класса С.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня на встрече с Министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко губернатор Вячеслав Гладков обсудил вопросы строительства в городе Белгороде больницы скорой медицинской помощи.

- Есть решение Президента РФ, есть решение Представителя Правительства РФ. Надеемся, что в ближайшее время этот объект попадет в перечень объектов, по которым начнется финансирование. Мы на сегодняшний день занимаемся подготовкой строительной площадки. Обо всем доложил Министру - поддержка есть, - сообщил Гладков.

Помимо этого, региону выделят средства в размере 189 млн рублей на закупку оборудования в областную больницу. Также стороны обсудили вопрос дополнительной поставки 10 автомобилей скорой помощи класса С.

Затронули также и важный вопрос о выделении дополнительных 43 бюджетных мест для БелГУ, квоты бюджетных мест для будущих врачей.

- Доложил Министру о промежуточных этапах нашей общей работы по решению кадровой проблемы (ред. медработников) в области. Вижу, что поддержка со стороны федерального министерства есть. Надеемся, что нам удастся добиться того результата, который мы ставим перед собой, чтобы у нас не было свободных вакансий и жители области не испытывали дефицита во врачебных специальностях, в том числе и по узким специалистам. Сейчас такая проблема безусловно есть. Будем стараться работать, - подчеркнул Вячеслав Гладков.