Вячеслав Гладков обсудил с Михаилом Мурашко строительство в Белгороде больницы скорой медицинской помощи

Стороны обсудили вопрос дополнительной поставки 10 автомобилей скорой помощи класса С. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня на встрече с Министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко губернатор Вячеслав Гладков обсудил вопросы строительства в городе Белгороде больницы скорой медицинской помощи.

- Есть решение Президента РФ, есть решение Представителя Правительства РФ. Надеемся, что в ближайшее время этот объект попадет в перечень объектов, по которым начнется финансирование. Мы на сегодняшний день занимаемся подготовкой строительной площадки. Обо всем доложил Министру - поддержка есть, - сообщил Гладков.

Помимо этого, региону выделят средства в размере 189 млн рублей на закупку оборудования в областную больницу. Также стороны обсудили вопрос дополнительной поставки 10 автомобилей скорой помощи класса С.

Затронули также и важный вопрос о выделении дополнительных 43 бюджетных мест для БелГУ, квоты бюджетных мест для будущих врачей.

- Доложил Министру о промежуточных этапах нашей общей работы по решению кадровой проблемы (ред. медработников) в области. Вижу, что поддержка со стороны федерального министерства есть. Надеемся, что нам удастся добиться того результата, который мы ставим перед собой, чтобы у нас не было свободных вакансий и жители области не испытывали дефицита во врачебных специальностях, в том числе и по узким специалистам. Сейчас такая проблема безусловно есть. Будем стараться работать, - подчеркнул Вячеслав Гладков.