30 марта в Белгородской области похолодает до -3 градусов

Ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 30 марта на территории региона ожидается облачная погода. Ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем от 2 до 7 градусов тепла. В Белгороде ночью от -1 до +1 градуса, днем от 3 до 5 градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона быть внимательными и ответственными при обращении с огнем в быту. А так же не допускать возгорания сухой травы вблизи жилых домов и хозяйственных построек.

Выходя на улицу, не забывайте брать с собой зонтик и выключать все электроприборы от сети. Во время рыбалки не забывайте о правилах поведения на водных объектах. Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения. Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Убедитесь в исправности тормозной системы и проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.