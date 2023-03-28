В Белгородской области сбили двух детей

Предполагаемый виновник ДТП - водитель водитель «Газели» 1970 года рождения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

ДТП произошло около двух часов дня 28 марта на территории гаражного кооператива в городе Старом Осколе. Очевидцы сообщили в скорую помощь, что под колесами автомобиля пострадали двое детишек. Врачи доставили их в больницу и передали информацию в полицию.

Оперативно прибывший экипаж ДПС задержал предполагаемого виновника аварии. Им оказался водитель «Газели» 1970 года рождения. По данным полиции, по внешним признакам мужчина сел за руль пьяным. Проходить медицинское освидетельствование он отказался, что приравнивается к нетрезвому вождению.

У пострадавших детишек, предварительно, диагностированы переломы ног. Опасности для их жизни нет. Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.