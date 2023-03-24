Белгородские дети стали в четыре раза чаще болеть туберкулезом

Ведущий специалист отдела эпидемиологии регионального Роспотребнадзора Максим Владыка рассказал о росте заболеваемости туберкулезом в Белгородской области.

За последний год показатели заболеваемости увеличились в 1,3 раза. В 2021 году было 175 случаев заболевания, а в прошедшем 2022-м – уже 232 случая заражения. Однако это все равно в два раза ниже, чем средний уровень в РФ. Высокая заболеваемость в активной форме была зарегистрирована в десяти муниципалитетах Белгородской области.

Если сравнивать 2020-й и прошлый год, то увеличение по детской заболеваемости (до 17 лет) произошло в четыре раза. В 2022-м – 12 случаев, в 2020-м – пять. Случаи зарегистрированы в Краснояружском районе – четыре, в Валуйском – три, в Старооскольском округе и Белгороде – по два, в Губкинском – один.