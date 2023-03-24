25 марта в Белгородской области пройдут дожди

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В субботу, 25 марта на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ветер южный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем от +13 до +18 градусов. В Белгороде ночью 7-9 градусов выше ноля, днем от +15 до +17 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам об опасности травяных палов! Небольшое пламя может перерасти в крупный пожар. Своевременно очищайте участки от горючих отходов, прошлогоднего мусора, сухой травы и опавших листьев. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

Во время рыбалки не забывайте о правилах поведения на водных объектах. Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения.

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Убедитесь в исправности тормозной системы и проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.