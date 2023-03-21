Житель Белгородской области пойдет под суд за продажу самогона и нелегальных сигарет

Уголовное дело направлено в суд. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Ракитянского района. Мужчина обвиняется в незаконной продаже немаркированных табачных изделий и алкоголя.

Следствие установило, что с осени 2020 года по май 2022 года обвиняемый гнал самогон, хранил его в хозпостройках с целью дальнейшей реализации.

Кроме того, у обвиняемого также обнаружили алкогольную и табачную продукцию без необходимых маркировок на общую сумму свыше 200 000 рублей.

Преступление выявлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области. Как сообщили в пресс-службе СУ СК региона, следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокуратурой Белгородской области. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.