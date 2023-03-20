Более 169 тысяч белгородцев заболели коронавирусом

Сейчас из 245 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за неделю с 13 по 19 марта в регионе два пациента стали жертвой COVID-19. За это же время 501 человек заболел, а выздоровели – 340.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 169 302 пациента, выздоровели – 165 800, умерли – 2 340. Сейчас из 245 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

С 6 по 12 марта заболели 475 человек, выздоровели – 556. С 27 февраля пои5 марта вылечились 678 человек, заболел – 731.