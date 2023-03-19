Уровень безработицы в Белгородской области упал почти на 20%

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

На конец 2022 года на учёте в органах службы занятости населения Белгородской области числятся 3 458 человек. Для сравнения, на эту же дату по итогам 2021 года было зафиксировано 4267 безработных жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В 2022 году на открытие своего дела деньги на общую сумму 12,8 миллиона рублей получили 69 белгородцев – на восемь больше, чем в 2021 году. С 1 октября 2022 года размер этой выплаты увеличен со 150 до 250 тысяч рублей.

Также оказавшиеся без работы жители региона могут переобучиться на профессии, востребованные на рынке труда. В прошлом году этой правом воспользовались более 2900 человек, 2592 из них нашли работу.