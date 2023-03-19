В 2023 году для девяти школ искусств Белгородской области приобретут музыкальные инструменты

Сегодня, 19 марта, в утреннем обращении в VK глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе продолжают оснащать детские школы искусств.

Так, для детской школы искусств №2 в Губкине уже закупили рояль и акустическое пианино. А в детскую школу искусств Ракитянского района поступили три фортепиано «Михаил Глинка». Всего в этом году для девяти детских школ искусств приобретут баяны, аккордеоны, гитары, духовые, ударные и народные инструменты почти на 56 миллионов рублей.

- Хотим, чтобы все, что происходит в Белгородской области, было направлено на развитие, созидание и создание дополнительных условий по развитию наших детей. Будем стараться и дальше работать в этом направлении, потому что очень хотим, чтобы все наши дети получали возможность развивать свои многочисленные таланты, - поделился планами губернатор.