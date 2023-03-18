1 апреля в Белгороде состоится общегородской субботник

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В Белгороде 1 апреля пройдет большой общегородской субботник. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Традиционно с 1 по 30 апреля в Белгороде планируется провести акцию «Дни защиты от экологической опасности». Предварительно запланирована уборка валежника в урочище «Сосновка», наведение порядка в районе водоохранных зон, лесных урочищ и лесопосадок.

Любой желающий житель региона может поддержать экологическую акцию и сделать город чище. Для этого белгородцам необходимо оставить заявку в отдел экологии и охраны окружающей среды мэрии Белгорода. Телефон для справок (4722) 73-26-37.