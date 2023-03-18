В Старом Осколе приступили к капремонту Центра молодежных инициатив

Гладков: Уверен, что энергия и задор наших молодых людей помогут им реализовать свои огромные возможности. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в Старом Осколе начинаются работы по капремонту Центра молодежных инициатив. В этом году в рамках проекта Федерального агентства по делам молодежи «Регион для молодых» Белгородская область получила субсидию на развитие экосистемы молодежной политики Старооскольского округа.

Федеральная субсидия почти в 150 млн рублей пойдет по двум направлениям: половина на ремонт здания ЦМИ, а вторая часть – на организацию молодежных событий в Старооскольском горокруге.

- Договорились с Росмолодежью. Спасибо большое федеральному ведомству и Правительству Российской Федерации, что помогли выделить 150 млн рублей и на капитальный ремонт, и на реализацию инициатив старооскольской молодежи. Уверен, что энергия и задор наших молодых людей помогут им реализовать свои огромные возможности, — отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Отметим, здание старооскольского ЦМИ построено в 1976 году. С тех пор это первая масштабная реконструкция. Сейчас идет демонтаж элементов старой отделки, конструкций и систем коммуникаций, подлежащих замене. Эти работы должны быть завершены в ближайшие две недели.

До конца года ЦМИ будет преобразован в комплексную инфраструктурную площадку, оснащенную всем необходимым для реализации полного спектра направлений молодежной политики.