Мэр Белгорода осмотрел бытовки коммунальщиков в областном центре

фото: @v_v_demidov.

Мэр Белгорода Валентин Демидов проверил, в каких условиях работают коммунальщики. Чиновник по договоренности с рабочими предприятия осмотрел несколько бытовок Белгорблагоустройства в центре города. Остальные он посетит на следующей неделе.

Глава администрации областного центра, мягко говоря, остался не в восторге от условий в бытовках. Полуподвальные помещения годами не подвергались ремонту, в них сыро, тесно, плохо работают вытяжки.

- Сотрудники БГБ трудятся в снег и дождь. А здесь даже нет места, чтобы нормально высушить униформу, очистить и сложить инвентарь. Это недопустимо. Поручил подготовить смету ремонта помещений и инженерных коммуникаций, которые через них проходят. Займусь поиском финансирования, - написал Валентин Демидов в соцсети.