В Белгороде информация о заминированных зданиях оказалась фейком

Информация о минировании зданий в Белгороде - фейк.

В субботу, 18 марта, пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области сообщила об очередном фейке. Жителям региона стала поступать информация с неизвестных номеров, зарегистрированным за пределами Российской Федерации, о якобы заминированных зданиях и социальных объектах. Звонившие представлялись сотрудниками МЧС.

В региональном управлении заверили, что информация не соответствует действительности и является фейком. МЧС России по Белгородской области призывает жителей региона не поддаваться панике и предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.