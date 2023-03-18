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НовостиОбщество18 марта 2023 9:03

В Белгороде информация о заминированных зданиях оказалась фейком

Регионально МЧС призывает доверять только официальным источникам
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Информация о минировании зданий в Белгороде - фейк.

Информация о минировании зданий в Белгороде - фейк.

В субботу, 18 марта, пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области сообщила об очередном фейке. Жителям региона стала поступать информация с неизвестных номеров, зарегистрированным за пределами Российской Федерации, о якобы заминированных зданиях и социальных объектах. Звонившие представлялись сотрудниками МЧС.

В региональном управлении заверили, что информация не соответствует действительности и является фейком. МЧС России по Белгородской области призывает жителей региона не поддаваться панике и предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.