Белгородские ветеринары помогли раненому лебедю

Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

15 марта птицу с поврежденным крылом обнаружили жители посёлка Разумное. На место незамедлительно выехали специалисты ветеринарной станции по Белгородскому району, отобрали пробы для проведения исследований на высокопатогенный грипп птиц. Об этом информирует телеграм-канал регионального правительства.

Ветеринарные врачи внимательно осмотрели птицу. В результате осмотра у лебедя-шипуна диагностировали травму крыла и шеи. Для оказания необходимой помощи лебедя доставили в Стрелецкую участковую ветеринарную лечебницу. Сейчас жизни пернатого ничего не угрожает. По результатам проведенных исследований высокопатогенный грипп птиц не обнаружен. Некоторое время лебедь проведёт в ветеринарной лечебнице, где ему будет оказана квалифицированная ветеринарная помощь.