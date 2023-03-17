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НовостиОбщество17 марта 2023 20:49

Белгородские ветеринары помогли раненому лебедю

У птицы были травмированы крыло и шея
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

15 марта птицу с поврежденным крылом обнаружили жители посёлка Разумное. На место незамедлительно выехали специалисты ветеринарной станции по Белгородскому району, отобрали пробы для проведения исследований на высокопатогенный грипп птиц. Об этом информирует телеграм-канал регионального правительства.

Ветеринарные врачи внимательно осмотрели птицу. В результате осмотра у лебедя-шипуна диагностировали травму крыла и шеи. Для оказания необходимой помощи лебедя доставили в Стрелецкую участковую ветеринарную лечебницу. Сейчас жизни пернатого ничего не угрожает. По результатам проведенных исследований высокопатогенный грипп птиц не обнаружен. Некоторое время лебедь проведёт в ветеринарной лечебнице, где ему будет оказана квалифицированная ветеринарная помощь.