18 марта в Белгородской области будет от -2 до +6 градусов

Автомобилистам специалисты советуют соблюдать правила дорожного движения. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В субботу, 18 марта на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днем от 1 до 6 градусов тепла. В Белгороде ночью около ноля, днем +4+6 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона быть внимательными и ответственными при обращении с огнем в быту. А так же не допускать возгорания сухой травы вблизи жилых домов и хозяйственных построек.

Во время нахождения на весенней рыбалке не забывайте о правилах поведения на водных объектах. Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

Автомобилистам специалисты советуют соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.