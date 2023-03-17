В Белгородской области арестовали женщину, распространявшую наркотики

За сбыт запрещенных веществ грозит тюремный срок от четырех лет до пожизненного. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ходе операции «Розыск» оперативники УМВД России по Старому Осколу задержали в микрорайоне Студенческий скрывавшуюся от суда 37-летнюю местную жительницу. Она обвиняется в незаконном сбыте наркотиков. В настоящее время женщина арестована.

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на то, что за незаконный оборот наркотиков законодательством предусмотрена строгая уголовная ответственность. Кураторы криминального бизнеса предлагают легкие деньги за распространение запрещенных веществ. Однако не стоит забывать, что сбытчики для них – всего лишь расходный материал. Будучи последним звеном в цепочке, они первыми оказываются на скамье подсудимых.

За сбыт запрещенных веществ можно лишиться свободы на срок от четырех до восьми лет. Если объем признан значительным, фигуранту будет грозить до 15 лет. За особо крупный размер предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.