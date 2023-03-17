В 2023 году в Белгороде реализуют восемь проектов конкурса «Решаем вместе»

Список проектов утвержден распоряжением администрации города Белгорода № 596.

Что планируется сделать:

- отремонтировать подпорную стену возле 4-го дома на пр-те Ватутина;

- обустроить детскую игровую площадку и прилегающую территорию в районе к/т «Русич»;

- благоустроить двор и отремонтировать проезд по Белгородскому пр-ту возле домов № 32, 34, ул. Дзержинского, 10, 17, 19, 21, 23;

- обустроить детскую игровую площадку в районе дома № 118г по ул. Садовой;

- обустроить спортивную площадку с прилегающей территорией по ул. Королёва, 10;

- обустроить детскую игровую площадку на ул. Набережной, 7;

- благоустроить двор и обустроить детскую и спортивную площадки по Народному б-ру, 63а;

- обустроить детскую игровую и спортивную площадки по пр-ту Славы, 38,40, ул. Кн. Трубецкого, 39 а.