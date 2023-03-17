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НовостиЗдоровье17 марта 2023 12:00

Белгородский перинатальный центр получил современные реанимационные системы

Оборудование медикам передал благотворительный фонд
Алексей СЕРГУНИН

Уже имеющийся обширный парк медицинской техники одного из ведущих медучреждений региона (Белгородской областной клинической больницы) пополнили семь новых реанимационных систем для новорожденных «CIC 101». Они позволяют обеспечить максимально комфортные условия пребывания маловесным и недоношенным детям и помогают оказывать реанимационную помощь малышам. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

- Ребенок сюда попадает сразу после рождения. Здесь есть лампы обогрева, чтобы ребенок не замерз, кислородная поддержка, его можно взвесить – все, что необходимо для оказания помощи новорожденному, – отметил врач-неонатолог Константин Дудуш.

Также перинатальный центр областной клинической больницы получил аппарат УЗИ экспертного класса «Mindray Resona 6». Прибор позволяет с первых минут жизни новорожденных проводить полный скрининг, который включает нейросонографию, осмотр брюшной полости и малого таза, эхокардиографию и другие исследования для раннего выявления патологий, чтобы своевременно приступить к оказанию необходимой медицинской помощи.