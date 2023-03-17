В Белгородской области готовятся к весенне-летнему пожароопасному сезону-2023

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

В селе Дубино Борисовского района был организован смотр членов добровольных пожарных дружин, необходимого противопожарного инвентаря и техники. В мероприятии были задействованы сотрудники Борисовского лесничества, Государственного природного заповедника «Белогорье», члены добровольных пожарных дружин городского и сельских поселений Борисовского района. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В смотре средств пожаротушения для сотрудников ОКУ «Вейделевское лесничество» приняли участие 12 добровольных дружин сельских поселений района и службы экстренного реагирования. Сотрудниками лесничества был представлен утвержденный план тушения лесных пожаров на 2023 год, в котором отражена вся информация по противопожарному обустройству лесов, утвержденные маршруты патрулирования, а также представлены ручные средства пожаротушения: огнетушитель моторизированный, ранцевый лесной огнетушитель, хлопушки, грабли, метла, ведра. Все силы и средства находятся в рабочем состоянии и подготовлены для необходимого использования.

Проверка готовности к пожароопасному сезону прошла и в Грайворонском городском округе. В Грайвороне был проведен смотр добровольных пожарных дружин, необходимого противопожарного инвентаря и техники. В мероприятии приняли участие сотрудники ОКУ «Грайворонское лесничество», ОГСАУ «Лесопожарный центр», члены добровольных пожарных дружин территориальных администраций Грайворонского городского округа.

В Ивнянском районе смотр провели участковые государственные инспектора и директор ОКУ «Ивнянское лесничество». В Губкинском горокруге была проведена проверка противопожарного инвентаря и техники. В мероприятии приняли участие 19 добровольных дружин сельских поселений, а также службы экстренного реагирования.

Напомним, что в 2022 году в Белгородской области не было зафиксировано ни одного лесного пожара. На сегодняшний день областным министерством природопользования сформирован и утверждён сводных план тушения лесных пожаров на территории региона на 2023 год.