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НовостиОбщество16 марта 2023 15:35

Белгородский центр туризма в числе лучших туристских информационных центров страны

Награждение прошло в Москве на международной туристической выставке
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: @belregion_ru.

фото: @belregion_ru.

Белгородский центр туризма в феврале этого года признали лучшим на всероссийской премии Russian Travel Awards. Белгородцы стали финалистами в номинации «Лучший региональный ТИЦ» по итогам туристических конкурсов и рейтингов, которые проводились в 2022 году, рекомендаций от профессиональных объединений в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

По решению жюри Белгородский центр туризма занял 1 место в номинации «Лучший региональный ТИЦ».

Теперь Белгородский ТИЦ также назвали лучшим по версии Национальной ассоциации информационных туристских организаций. Награждение прошло на международной туристической выставке «Интурмаркет» в Москве.

Лучших определяли по итогам голосования в социальных сетях и мессенджерах, а также профессиональной оценки членов жюри. В результате экспертная комиссия высоко оценила работу Белгородского центра туризма.