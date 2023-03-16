Мокрый снег с дождем пройдут в Белгороде 17 марта

Температура воздуха ночью от 1 мороза до 4 тепла. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 17 марта, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. По всему региону ночью и днем пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами ожидается туман. Ветер северный ночью 5-10 метров в секунду, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от 1 мороза до 4 тепла, днем 3-8 градусов тепла.

В областном центре ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем 4-6 градусов со знаком плюс.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям и гостям региона, сто осадки могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101», Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.