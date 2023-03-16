Белгородские лесники продолжают подкармливать диких животных

С наступлением весны "лесные столовые" пользуются популярностью у зверей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сотрудники Экоохотнадзора Белгородской области продолжают пополнять «лесные столовые» в регионе. Подкормку диких животных делают, пока звери сами не смогут добывать себе еду. Подкормочные площадки на территории государственного природного комплексного заказника регионального значения «Дмитриевский» сформированы давно. Животные привыкли, что корм постоянно появляется в одном и том же месте.

С приходом весны лесные кормушки быстро пустеют. Сотрудники управления Экоохотнадзора совместно с членами клуба охотников «Дубрава» выложили очередную порцию кормов – пшеницу и свёклу.

- Звери присутствовали и активно поедали корма, несмотря на мягкую зиму. Как правило, проверяем подкормочные площадки раз в неделю и при необходимости пополняем «лесные столовые, – рассказал старший инспектор отдела государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира Сергей Черкашин.