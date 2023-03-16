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НовостиПроисшествия16 марта 2023 9:30

Валентин Демидов осмотрел места ночного обстрела в Белгороде

Над областным центром ПВО сбила две ракеты
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: @v_v_demidov

фото: @v_v_demidov

Сегодня ночью система противовоздушной обороны сбила две ракеты над областным центром. В нескольких квартирах разбиты окна, в одной комнате посечены стены.

- Женщина, к счастью, в момент обстрела находилась в помещении без окон, что спасло ее от возможных травм. Строительные бригады выехали. Первым делом закрывают контур. Постараемся максимально оперативно восстановить остекление, окажем всю необходимую помощь, - сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Глава администрации города также рассказал, что в районе происшествия ночью зафиксированы повреждения фасадов административного здания и торгового центра. Градоначальник встретился с руководителями, к ремонту зданий специалисты тоже приступят в кратчайшие сроки.