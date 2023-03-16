Этой весной 200 белгородских школьников посетят «Артек» и «Орленок»

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Вячеслав Гладков поделился информацией о том, что достигнуты некоторые договоренности с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым о помощи детям из приграничных территорий, из многодетных семей, из семей военнослужащих.

- Очень благодарен министру просвещения Российской Федерации Сергею Сергеевичу Кравцову, который помогает нам, помогает нашим детям. 200 маленьких белгородцев весной этого года посетят «Артек», «Орленок», - поделился губернатор.

Глава региона также напомнил, группа ребят из региона сможет отдохнуть в летних лагерях Воронежской области. Также удалось договориться о взаимодействии с Санкт-Петербургом.

- Пару дней назад переговорил с губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым, и Санкт-Петербург тоже окажет нам в этом плане помощь. Безразличных людей нет, межрегиональное сотрудничество у нас на хорошем уровне. Губернаторы помогают, и я уверен, что мы все сложные вопросы решим, - подчеркнул Вячеслав Гладков.