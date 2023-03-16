Белгородские волейболисты переживают лучший момент сезона-2022/23

Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Вчера, 15 марта, в Туле состоялся матч 28-го тура мужской Суперлиги по волейболу. «Белогорье» в статусе хозяев принимало «Югру-Самотлор» из Нижневартовска. Наши парни вышли на площадку в отменном настроении на фоне серии из шести побед. В случае еще одного триумфа они оформляли лучший отрезок в этом розыгрыше. Но первые два сета успешнее действовали номинальные гости – 25:21 и 25:15. Болезненные «минус 10» во второй партии взбодрили белгородцев до предела. Они одержали, пожалуй, самую волевую из всех волевых победу в этом чемпионате – 27:25, 29:27, 15:13 и суммарные 3:2.

Переиграв «Югру-Самотлор», белгородцы выдали абсолютно лучший отрезок в сезоне. Начиная с 19 февраля, «Белогорье» поочередно одолело питерский «Зенит» (3:1), ленинградское «Динамо-ЛО» (3:1), минский «Строитель» (дважды по 3:0), уфимский «Урал» (3:1), кемеровский «Кузбасс» (3:0) и нижневартовцев (3:2).

Прежний рекорд текущего розыгрыша (6-матчевая победная серия) был установлен на отрезке с 28 декабря по 29 января. Тогда в схватках со «львами» пали - нижегородский АСК (3:1), «Факел» из Нового Уренгоя (3:1), сургутский «Газпром-Югра» (3:0), красноярский «Енисей» (3:0), оренбургский «Нефтяник» (3:0) и новокуйбышевская «Нова» (3:0).

После сегодняшней победы «Белогорье» занимает пятое место с 58 очками. Лидирует казанский «Зенит» (79 баллов), московское «Динамо» (76) и питерский «Зенит» (68). Теперь 20 марта наши парни встретятся в Туле с АСК (11-е место, 28 очков). Начало игры в 18:00.