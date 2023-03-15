В Белгородской области стартовал первый этап проверки добровольных пожарных дружин

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Более десяти лет в каждом сельском поселении Борисовского района действуют добровольные дружины, которые участвуют в тушении природных пожаров. Все заявленные сегодня силы и средства подтвердили готовность к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с огнём. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Помимо десяти добровольных пожарных дружин (ДПД), в районе за пожароопасной обстановкой следят сотрудники Борисовского лесничества. Согласно утверждённым графикам, пять сотрудников регулярно патрулируют лесные насаждения площадью более семи тысяч гектаров.

На приобретения пожарного инвентаря для дружин Борисовского района из областного бюджета было выделено 1,39 млн рублей. Все ДПД района полностью укомплектованы. В средства для пожаротушения вошли 52 комплекта боевой одежды пожарного, 20 ранцевых огнетушителей, три мотопомпы, по четыре воздуходува на каждое поселение. Для Хотмыжского сельского поселения и посёлка Борисовка приобрели две прицепные пожарные цистерны.