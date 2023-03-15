В Белгородской области ведутся работы по рекультивации двух мусорных полигонов

Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона Вячеслава Гладков.

- Очень надеюсь, что эти работы позволят обезопасить окружающую среду, жизнь и здоровье людей и животных.

В Грайворонском городском округе завершается расчистка свалки от растительности. Начаты работы по группировке, погрузке и перемещению свалочных масс. На объекте работает одиннадцать единиц техники. На данном этапе выполнено 54 рейса на полигон, расположенный в Корочанском районе, вывезено свыше тысячи тонн свалочных масс.

В настоящее время подрядчик завершает мероприятия по расчистке участка от растительности и устройству стройдвора. Уложены железобетонные плиты, установлены два бытовых вагончика, подключена электроэнергия, выполнено устройство на участке видеоконтроля, установлен баннер.

Напомним, в этом году в Белгородской области началась рекультивация двух мусорных полигонов. Помимо свалки в Грайвороне, стартовали работы на Юго-Западе в Белгороде.