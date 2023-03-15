Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 12:14

Белгородка незаконно прописала в своей квартире десять иностранцев

Ей светит до трех лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН

Работая по ориентировке, инспекторы ОБ ДПС УМВД России по Белгороду остановили автомобиль «Мазда». За рулем транспортного средства находилась 23-летняя жительница областного центра. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Девушку задержали по подозрению в совершении противоправных действий в сфере миграционного законодательства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Участковые во взаимодействии с сотрудниками отдела по вопросам миграции выяснили, что задержанная фиктивно поставила на учет в своей квартире как минимум десять иностранцев. В соответствии со ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина) злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до трех лет.