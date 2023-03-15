Белгородка незаконно прописала в своей квартире десять иностранцев

Работая по ориентировке, инспекторы ОБ ДПС УМВД России по Белгороду остановили автомобиль «Мазда». За рулем транспортного средства находилась 23-летняя жительница областного центра. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Девушку задержали по подозрению в совершении противоправных действий в сфере миграционного законодательства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Участковые во взаимодействии с сотрудниками отдела по вопросам миграции выяснили, что задержанная фиктивно поставила на учет в своей квартире как минимум десять иностранцев. В соответствии со ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина) злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до трех лет.