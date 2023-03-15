Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 11:50

Белгородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Запорожской областью

Это уже пятый регион, с которым мы работаем в сфере туризма
Алексей СЕРГУНИН

На международной туристической выставке «Интурмаркет» Белгородская область официально заключила соглашение о сотрудничестве с Запорожской областью. Наши регионы будут осуществлять взаимную поддержку инициатив и мероприятий, способствовать формированию единого туристского пространства, использовать медиаресурсы друг друга для взаимного продвижения.

- Очень важно уделять внимание интеграции новых регионов РФ в туристическую отрасль, тем более, у Запорожья огромный потенциал с точки зрения патриотического туризма, как и у Белгородской области, – отметила начальник управления по туризму Белгородской области Ия Подзолкова.

Кстати, в сфере туризма у нашего региона уже подписаны соглашения с Санкт-Петербургом, республикой Башкортостан, Волгоградской и Воронежской областями.