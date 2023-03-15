Белгородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Запорожской областью

На международной туристической выставке «Интурмаркет» Белгородская область официально заключила соглашение о сотрудничестве с Запорожской областью. Наши регионы будут осуществлять взаимную поддержку инициатив и мероприятий, способствовать формированию единого туристского пространства, использовать медиаресурсы друг друга для взаимного продвижения.

- Очень важно уделять внимание интеграции новых регионов РФ в туристическую отрасль, тем более, у Запорожья огромный потенциал с точки зрения патриотического туризма, как и у Белгородской области, – отметила начальник управления по туризму Белгородской области Ия Подзолкова.

Кстати, в сфере туризма у нашего региона уже подписаны соглашения с Санкт-Петербургом, республикой Башкортостан, Волгоградской и Воронежской областями.