Белгородцы выберут один из трех вариантов проекта реконструкции перехода на остановке «Родина»

Фото из телеграм-канала "Мэрия Белгорода".

Планы по ремонту подземных переходов Белгорода обсудили на ежемесячном оперативном совещании в мэрии, сегодня, 15 марта.

Всего в областном центре девять таких объектов. Большая часть нуждается в серьезных преобразованиях.

Начать процесс реконструкции белгородских подземных переходов предлагается с объекта на остановке «Родина». Одна из проблем здесь – подтопление ливневыми водами. Специалисты проведут анализ и, если выяснится, что причина в негерметичности трубопровода, будет выполнен его ремонт. Кроме того, в обновлении нуждаются стены, парапетные ограждения, напольные и потолочные покрытия.

Уже разработаны три варианта интерьерных решений. Все они выполнены в современном стиле с встроенной подсветкой и декоративными элементами. Решать, каким будет облик этого объекта, будут сами горожане. Мэр Белгорода Валентин Демидов предложил провести голосование. Прорабатывается решение о финансировании, чтобы реализовать планы в этом году. Разработаны также проекты строительства двух автопавильонов на нечетной и четной сторонах этой остановки.