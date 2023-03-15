В Белгороде приведут в порядок памятники

Фото из телеграм-канала "Мэрия Белгорода".

Сейчас в собственности горокруга находится 87 памятников. Из них 41 связан с событиями Великой Отечественной войны, 16 относятся к категории объектов культурного наследия.

Дважды в год их состояние проверяет межведомственная комиссия. Последнее обследование выявило, что капремонт необходим Братской могиле советских воинов на ул. Широкой и памятнику генералу армии Апанасенко на Привокзальной площади. Об этом информирует телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

Первый объект отремонтируют до 9 мая этого года в рамках федпрограммы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Проект капремонта второго разработают в 2023 году, реализуют в 2024-м. На эти цели выделят дополнительные средства. Работы проведут впервые за 74 года, с момента установки памятника на Привокзальной площади.

Текущий ремонт мемориалов и обелисков, посвящённых героям ВОВ, выполнят к 1 мая, дополнительное цветочное оформление и мойку памятников проведут с 1 по 8 мая.