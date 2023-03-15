В Белгородской области обучают экспертов по проверке экзаменационных работ выпускников

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Кандидаты в эксперты проходят курсы повышения квалификации на площадке Белгородского института развития образования, где их лекторами выступают председатели предметных комиссий по всем учебным (школьным) предметам. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В зоне внимания – объективная оценка заданий ОГЭ с развёрнутым ответом. Если задания с краткой записью распознаёт машина (компьютерный анализатор), то задания, предполагающие полный (развёрнутый) ответ, требуют тщательной экспертной проверки.

В тематическую программу обучения включены лекции и практические занятия. На практических занятиях подробно разбираются изменения в демоверсиях и критериях оценивания заданий с развёрнутым ответом, анализируются типичные ошибки выпускников прошлых лет, проводятся тренинги по каждому из заданий, а также диагностика.

За весь период обучения планируется подготовить более 400 кандидатов на включение в состав региональных предметных комиссий ГИА-9.