Белгородские мамы-предприниматели получат поддержку для открытия собственного дела

Планируется, что поучаствовать в программе по развитию предпринимательства для женщин с детьми или в декретном отпуске можно будет с 1 мая по 1 октября, обратившись в региональный центр «Мой бизнес», действующий в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Но есть одно новшество: теперь среди партнёров проекта исключительно российские компании. Обновлен и образовательный компонент, появились модули по востребованным компетенциям. Будет развиваться программа онлайн поддержки. Неизменным остается формат - это серия тренингов и грант на реализацию своих планов для победительницы каждого регионального этапа.

В этом году планируется обучить эффективному ведению бизнеса не менее 1500 участниц по всей стране. Тренинги будут ориентированы на основные аспекты реализации проектов: работу с мотивацией, генерацию идей и формирование прибыльных гипотез, бизнес-план, портреты целевой аудитории и ее сегментацию, маркетинг и другие. По результатам работы индивидуально и в группах участницы сформируют свои проекты и представят их экспертам.