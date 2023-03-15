В Белгородской области хотят увеличить продолжительность жизни до 78 лет

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Сегодня, 14 марта, в Белгороде прошел первый этап стратегической сессии министерства здравоохранения и руководителей медицинских организаций региона. Главная тема обсуждения – в регионе планируют повысить продолжительность жизни до 78,2 лет.

Для достижения цели Минздрав Белгородской области работает по 14 направлениям, чтобы улучшить алгоритмы оказания медицинской помощи, повысить ее качество и доступность. Прийти к плановому показателю продолжительности жизни планируют к 2030 году.

- В последние два года мы благодаря федеральному и региональному бюджету сильно укрепили материально-техническую базу — нужно правильно использовать приобретенный ресурс, это первый важный шаг. Работаем с тем, что есть, работаем правильно. И в качестве второго шага – расширять имеющуюся базу, - отметил министра здравоохранения региона Андрей Иконников.