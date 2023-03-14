Подросток незаконно оформил микрозайм на имя белгородки

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В полицию белгородского района с заявлением обратилась 40-летняя жительница поселка Майский. Женщина сообщила, что кредитная организация предъявила ей претензии по поводу отсутствия выплат по займу. По словам белгородки, они никогда не обращалась в эту организацию.

Правоохранители выяснили, что кредит на местную жительницу был оформлен незаконно. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 15-летний житель другого региона.

По предварительной информации, парень незаконно завладел персональными данными жительницы Белгородского района и, используя их, оформил на имя потерпевшей микрозайм на сумму 16 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.