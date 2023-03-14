15 марта в Белгородской области потеплеет до +11 градусов

Ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, на территории Белгородской области в срезу, 15 марта, днем потеплеет до +11 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не предвидится. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус трех до плюс двух градусов.

В областном центре ночью также возможны заморозки до -1 градуса. Днем воздух прогреется от7 до 9 градусов со знаком плюс.

В связи с потеплением на территории региона увеличивается вероятность возникновения ландшафтных пожаров. Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает белгородцев быть бдительными, не допускать возгорания сухой растительности вблизи жилых домов, хозпостроек и промышленных объектов. При уборке территорий соблюдайте правила пожарной безопасности, не разрешайте детям играть с огнем. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его. Или звоните в службу спасения – 112.