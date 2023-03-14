Полиция задержала двух погромщиков в Старом Осколе

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По результатам мониторинга социальных сетей сотрудники полиции Старого Оскала задержали двоих молодых людей за совершение противоправных действий.

Видеозаписи с погромами появились в сети. Они были сделаны очевидцами и камерой наружного наблюдения. На одном из видео молодой мужчина ломает почтовые ящике в подъезде многоэтажки в микрорайоне Восточный. На втором – злоумышленник в компании приятелей разбивает стекло автомобиля на Комсомольском проспекте.

Полиция провела проверку по данным фактам. Подозреваемые личности установлены и задержаны. Так, 24-летний ранее судимый житель Старого Оскола, устроивший погром в подъезде, привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Ему назначен штраф.

Процессуальное решение по второму задержанному, 18-летнему ранее судимому старооскольцу, который повредил автомобиль, примут по результатам проверки.