С 1 апреля в Белгороде стартует 12-дневный благотворительный марафон

фото: @beladm31.

В Белгороде состоится благотворительный марафон «Добро не спит – добро бежит». Он стартует первого апреля и продлится двенадцать дней. Организатором выступает БРОО «Святое Белогорье против детского рака».

Принять участие в акции может любой желающий от 18 лет. Достаточно сделать пожертвование и оставить заявку, также выбрать удобное время забега.

Пожертвование может быть любым. Фиксированной суммы нет. Внести его можно онлайн до времени вашего забега, а можно непосредственно перед забегом опустить определенную вами сумму в ящик-копилку.

Старт акции 1 апреля в 13:00, финиш – 12 апреля в 19:00.

Как сообщает пресс-служба мэрии Белгорода, чтобы поддержать марафон, можно отправить смс-сообщение на короткий номер 3443 с текстом «Белогорье 100», где 100 – это сумма, она может быть любой.