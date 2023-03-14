Белгородки могут оформить региональный маткапитал онлайн

В 2022 году электронные заявления подали больше 400 белгородок. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области региональный материнский капитал можно оформить в электронном виде на портале Госуслуг. В прошлом году сервисом воспользовались более 400 белгородок.

Выплату могут получить женщины, зарегистрированные по месту жительства на территории Белгородской области не менее трёх лет, при рождении третьего и последующих детей с 1 января 2012 года.

В этом году размер регионального маткапитала составляет 86 670 рублей за счёт средств областного бюджета. При этом доход многодетной семьи, имущество не учитываются.

Выплату можно полностью или частично потратить на приобретение или строительство жилья, проведение капитального, текущего ремонта в жилом помещении по месту проживания ребенка, приобретение строительных материалов, ипотеку, кредиты или займы на приобретение (строительство) жилья.